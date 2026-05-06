Guillermo Asi Méndez | Montevideo

@|En mi opinión, las situaciones de inseguridad que vivimos, desde los sicarios que asesinan víctimas inocentes (niños, mujeres), o los chorros que matan a los deliveries, o los que roban estatuas, en fin todos delitos; lo que muestran es un Estado ausente, que solo hace reuniones, relatos, planes totalmente inútiles.

Se debe aumentar el patrullaje, hacer controles sorpresa, requisando los vehículos sin documentación, los conductores sin casco, hacer una búsqueda de armas deteniendo a quienes las portan, operaciones “rastrillo” cercando varias manzanas y haciendo allanamientos con identificación de personas, deteniendo a los buscados.

En fin, hechos y no palabras...