Homenaje al Dr. Álvaro Roca

Gerardo Piriz Chiola | Montevideo

@|El pasado 16 de abril, falleció el Dr. Álvaro Roca. Médico (Pediatra), deportista, con una hermosa familia, esposo ejemplar y gran “marindiano”. Falleció a los 86 años de vida, lúcido mentalmente, con algún deterioro físico producto de su dilatada vida como deportista. Fue jugador de basquetbol del Club Bohemios. Participó en 1964 de la Selección de Basquetbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, con un maravilloso equipo que hizo historia saliendo 8vo. entre 16 equipos.

Pero toda su humanidad, generosidad, sapiencia, inteligencia y sabiduría estuvo relacionada con la Medicina y con su formación en Pediatría.

Fue el Pediatra de mis dos hijos, de todos los hijos de mi generación maravillosa de amigos de Marindia, y lo hizo con esa profesionalidad y dedicación que el momento requería.

Para mí, y estoy seguro que para muchos, está en el Podio de la Pediatría de este Uruguay. En la Sociedad Española, en la década del 80/90, conseguir número para su consulta era como una misión imposible.

Formó una familia maravillosa, junto a una enorme mujer, Ana Rivero, que por suerte hoy continúan ese legado maravilloso con hijos, nietos y bisnietos que seguramente seguirán ese rumbo.

A pocos días de su partida, sentía la necesidad de escribir estas palabras, porque si algo me enseñaron mis padres es a ser agradecido, y al Dr. Álvaro Roca debo agradecerle su amistad, su cariño, su generosidad y sobre todo la salud de mis hijos.

Que Dios te tenga en la gloria querido Álvaro. Y desde este momento ilumíname desde donde estés. ¡QEPD!

Que Dios te bendiga, mi querido amigo.

