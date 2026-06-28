Gobernar también es mirar hacia adelante

Uruguayo preocupado | Montevideo

@|El gobierno ha señalado que las prioridades de gasto en la próxima Rendición de Cuentas estarán concentradas en la infancia, la seguridad, la situación de calle y el empleo. Se trata, sin duda, de problemas relevantes que requieren atención inmediata, pero cuya solución de fondo no depende de asignación de más recursos. Esta mirada parece concentrarse fundamentalmente en las urgencias del presente, cuando el país necesita respuestas estructurales y una visión estratégica de mediano y largo plazo.

Las acciones destinadas a atender situaciones puntuales son necesarias, pero difícilmente resulten suficientes para impulsar un proceso sostenido de desarrollo. Uruguay requiere abordar las causas profundas que se encuentran detrás de muchos de los problemas actuales y construir acuerdos que permitan avanzar más allá de las prioridades coyunturales de cada período de gobierno.

Entre los principales desafíos nacionales se encuentran la formación y motivación de las personas para alcanzar una inserción laboral que les permita desenvolverse con autonomía, así como una transformación sustancial de la educación orientada al desarrollo de habilidades acordes con las necesidades de la sociedad y del mercado de trabajo.

También resulta imprescindible mejorar la eficiencia del Estado, racionalizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la calidad institucional procurando que las políticas públicas sean evaluadas por sus resultados y que trasciendan los ciclos electorales. En esa línea, también correspondería revisar la estructura y los costos asociados a los cargos políticos y avanzar hacia una gestión pública cada vez más profesionalizada.

Por otra parte, el país no puede ignorar desafíos que condicionarán crecientemente su futuro, como el envejecimiento de la población y sus consecuencias económicas y sociales, la necesidad de elevar la productividad y la competitividad, impulsar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, fortalecer la inserción internacional y continuar desarrollando la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento.

Del mismo modo, el desarrollo sostenible requiere fortalecer una cultura del trabajo, del esfuerzo y de la responsabilidad individual, promoviendo además una mayor descentralización y la generación de oportunidades en todo el territorio nacional.

Finalmente, sería deseable avanzar hacia acuerdos de mediano y largo plazo entre los partidos políticos, con una participación ciudadana auténtica y efectiva, para definir políticas de Estado en áreas fundamentales para el futuro del país. Una sociedad madura y con visión de futuro requiere consensos básicos que permitan asegurar continuidad en aquellas transformaciones que demandan décadas y no solamente un período de gobierno.

Esperemos avanzar en ese camino, para bien de todos.