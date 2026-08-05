Facultad de Psicología (II)
Tamara | Montevideo
@|Me dirijo a ustedes para presentar mi queja, añadiendo información a lo que comentó un/una compañero/a días atrás, acerca de cómo se maneja la facultad en instancias como los exámenes.
En este mes de julio, tuve la oportunidad de presentarme a 4 de ellos, donde en dos ocasiones nos hicieron un trato despectivo al alumnado; empezaron fuera de hora y nos trataron de forma infantil, haciéndonos sacar gorros, bufandas y vinchas/bandanas de la cabeza, basándose en caprichos, porque no hay ningún reglamento oficial que limite el uso de vestimenta y/o accesorios a la hora de presentarnos a una evaluación. Esto nos infantiliza porque somos todos adultos responsables; nos tratan como niños y nos hacen ver como posibles “copiones”; todo porque el año pasado generaciones nuevas hicieron trabajos, parciales con IA. Pero habemos muchos que somos generación más antigüa, no ingresamos hace poco y retomamos para poder culminar lo empezado; y nos hacen pasar vergüenza.
Una Universidad que vive proclamando “inclusión, empatía” y más, pero que a los estudiantes nos hacen rehenes de sus decisiones absurdas, nos quitan cupos, nos ponen trabas y ni escuchan cuando hacemos reclamos. Esto es cursar en una facultad pública de la Udelar. Ni hablemos de la falta de profesionalismo y la burocracia absurda que hay para todo.
Lo peor es que nadie hace nada para cambiarlo.
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