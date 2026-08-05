Facultad de Psicología (I)

Nicolás Martínez , Cr. Público y estudiante de Lic. en Psicología

@|Impunidad docente y complicidad institucional.

Escribo esta carta para manifestar la profunda indignación y preocupación por la situación insostenible que estamos viviendo los estudiantes en la Facultad de Psicología.

A la hora de rendir exámenes, nos enfrentamos a condiciones deplorables, tanto por la infraestructura como por la propia estructura de las pruebas. Se elaboran exámenes diseñados prácticamente para hacernos perder masivamente, con consignas confusas e incluso redactadas con reiterados errores ortográficos que resultan inaceptables en el ámbito universitario.

Aunque las instancias de revisión de examen existen, la respuesta al momento de reclamar es desesperante. Cuando se les hace notar a los docentes sus propios errores de formulación o de corrección, en su gran mayoría se niegan a admitir las equivocaciones. Salvo contadas excepciones, se mantiene una postura de cerrazón donde resulta casi imposible que reconozcan un fallo, dejando sin efecto la validez de la revisión.

Lo más grave es la falta de respaldo institucional. Tanto el CEUP como los demás órganos de la facultad, que deberían velar por nuestros derechos, son cómplices de esta situación. En lugar de intervenir, exigir transparencia y frenar estas arbitrariedades, se encubren entre sí y hacen oídos sordos a las demandas estudiantiles, dejándonos en una situación de total indefensión.

Le pido al Rector que tome cartas en el asunto, e intervenga ante la Facultad de Psicología para que se garanticen evaluaciones dignas, correcciones objetivas y canales de reclamo donde los errores docentes realmente puedan ser admitidos y corregidos.

Sin otro particular, quedo a la espera de una respuesta y de medidas concretas.