Fábricas Nacionales de Cerveza

Ciudadano | Montevideo

@|Lo ocurrido con las FNC era previsible. No se puede cobrar una lata de cerveza al doble o al triple que en el mercado internacional. En Alemania, una buena marca se consigue en supermercados por un euro, o sea 50 pesos uruguayos; y no hay sospechas de que el salario de un obrero en ese país esté por debajo de lo permitido. Lo mismo ocurre con los lácteos. Por ejemplo, por lo que se paga en Uruguay por un pote de yogur se compran cuatro en Alemania.

Los uruguayos no estamos dispuestos a mantener producciones por el solo hecho de ser del país; debe quedar bien claro a los productores y a las autoridades.