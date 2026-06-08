Evolucionar y crecer

Alfredo Etchegaray | Maldonado

@|100 % de acuerdo.

Las mediciones no dan buenos resultados ni al oficialisimo ni a la oposición. Crece la idea “ni los unos son tan buenos, ni los otros son tan malos”. Trabajadores y empresarios no ven “el sol de la evolución para crecer”.

Los países crecen con las mentes de su gente, su creatividad, sus proyectos y sus emprendedores y los gobiernos, que no son de izquierda o de derecha, simplemente pueden ser torpes o pragmáticos.

Los ministros deben escuchar a los más grandes cerebros porque el capital del mundo va a donde escucha aplausos, como decía Gardel hace 100 años en referencia a su público. Esto es un callejón con salida: o se corrige la ineficiencia y el costo del Estado o se agranda la torta del PBI.

Como es muy rígida la estructura del Estado porque los propios funcionarios no van a largar “la teta de los excesos y beneficios”, y tenemos un aparato estatal como si tuviéramos 20 millones de habitantes que ganan hasta 400 % más que lo que gana el privado, necesitamos entonces acelerar el crecimiento.

Eso es un callejón con salida y la “torta del PBI”se agranda con las mentes de la gente, desregulando, motivando, simplificando, acelerando, capacitando, investigando, incentivando la inversión y la síntesis es la palabra evolución.

Uruguay se quedó en el casete de TDK y el rollo Kodak de hace 60 años. Necesitamos evolucionar hacia la tecnología, la ciencia, la motivación y que cada uruguayo se transforme en un emprendedor.

Para eso se inicia todo en una educación pública, que pueda pasar del puesto número 50 y pico en la que está ahora, a los primeros 4 o 5 del mundo, como inteligentemente ha invertido China y ha logrado esta revolución copando todos los mercados de la tecnología.

Maestros y profesores con remuneraciones “extras” vinculadas a logros, como en las retribuciones de los goleadores en el fútbol. Contenidos vinculados a las nuevas demandas del mercado laboral. La solución es la evolución basada en la información originada en la investigación.

Un tributo a los 150 años de la reforma educativa de José Pedro Varela 1876/2026 puede ser el inicio. ¿Avanzamos?