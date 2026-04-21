Dr. Julio Cardozo Conde | Canelones

@|Palabras del Dr. Jorge Díaz.: “El artículo que permite solicitar la libertad anticipada a los penados por todo tipo de delitos se eliminó para evitar malas interpretaciones”. Resulta bastante extraño el concepto del Sr. Prosecretario.

En la política de nuestros días es difícil concebir que un proyecto, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, pueda modificarse con ese argumento. Seguramente las últimas encuestas, esas que le dan tan bajos números de aprobación a esta administración, tuvieron que ver en este cambio tan abrupto.

El punto era que si dicho proyecto se convertía en Ley, quienes iban a solicitar el mencionado beneficio, entre otros, eran aquellos que están cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. Posiblemente Díaz se llevó un responso del Colectivo Madres y Familiares de los Desaparecidos, que vieron la posibilidad de que muchos represores quedaran libres.

La Ley de Urgente Consideración fue muy clara al respecto al establecer que había determinadas violaciones a la Ley Penal, cuyos autores no podían acceder a ese beneficio. Entre esos delitos se encontraban los de Lesa humanidad.

Por más que los Magistrados analicen cada una de las situaciones que se sometan a su decisión, cabía la posibilidad de que una cantidad importante de delincuentes quedara libre.

La gente recibió un mensaje de impunidad y se imaginó a los delincuentes caminando a su lado por la calle. Eso causa un enorme temor en el cuerpo social que ya se siente por demás abrumado con la inseguridad a la que todavía no se le ha dado solución. El hombre común raramente piensa en los preceptos constitucionales y adhiere a punición aflictiva antes de la profilaxis. El sistema carcelario, como tal, está colapsado y sideralmente lejos de cumplir con la reinserción social.

El Código del Proceso Penal tuvo innumerables dilaciones antes de entrar en vigencia y uno de los resultados del mismo es la impresionante acumulación de casos en todas las Fiscalías del país. Su modificación, absolutamente necesaria, requiere un estudio muy delicado. Las soluciones las necesita el Uruguay entero; no sólo algunos sectores sociales. Los que están fuera de la Ley roban, matan y violan en todas partes. En eso no hay dos interpretaciones.