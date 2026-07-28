Evaluar el Mides

Ciudadano exigente | Montevideo

@|Existen cuestiones muy importantes respecto al funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) creado en el año 2005, que deberían tener clara evaluación pública por parte de las autoridades gubernamentales.

Todo programa social tiene una “puerta de entrada” (cómo accede una persona al beneficio), pero también debería tener una puerta de salida (cuándo y cómo deja de necesitarlo).

Si un programa incorpora continuamente nuevos beneficiarios, pero muy pocos egresan por haber mejorado su situación, corresponde analizar por qué ocurre eso.

Las causas pueden ser diversas: dificultades del mercado laboral, problemas de diseño del programa, situaciones personales complejas o una combinación de factores.

Hay preguntas que pocas veces se formulan de manera explícita:

a) ¿Qué resultados positivos puede demostrar objetivamente el Mides? b) ¿Qué críticas están respaldadas por evidencia y cuáles son más bien percepciones? c) ¿Cómo ha evolucionado la relación entre el gasto y los resultados? d) ¿Qué reformas podrían mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas? e) ¿Cuántas personas ingresan cada año a los programas del Mides y cuántas egresan porque ya no necesitan asistencia?

Los ciudadanos merecemos planteos oficiales claros a este respecto.