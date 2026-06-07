Estafa contra UTE

Ciudadana | Montevideo

@|En las redes se está publicando una oferta de UTE a usuarios que quieran aportar dinero para financiar parques solares. Llaman asesores que dan datos falsos y estafan a usuarios.

Al consultar a los encargados responsables en el edificio del organismo de la calle Paraguay, en Montevideo, los mismos informaron que la aclaración de la estafa ya apareció en la prensa.

El problema es que parece que la policía no está informada porque el sitio sigue apareciendo y comprometiendo a un organismo público como UTE; y el orden público no actúa.

Se deberían tomar medidas urgentemente, porque sabemos de muchas personas que han invertido y es grave.

