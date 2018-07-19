Es una vergüenza

A.M. Montevideo

Inseguridad

@| Dos jóvenes trabajadores más caen a manos de la delincuencia en una semana. Esto en un país con “gobernantes” de verdad causaría revuelo, la cantidad de homicidios que van en este año provocaría la caída de toda la cúpula del M.I. En un país cuyo gobierno demuestra a diario total desprecio por la vida, es normal. En un país donde los titulares del M.I. aparte de no tener idea de que hacer con todos los medios que la población les proporciona, lo único que si hacen muy bien es echarle la culpa hasta al vendedor de torta fritas.

Otra de las tantas mentiras que dijo Vázquez fue que bajaría las rapiñas a 30%. Quiero creer que confió en las autoridades del M.I., pero ahora que sabe (¿?) que no es posible, ¿qué va a hacer? Su querido ministro del interior lo dejó pegado. Si no hubiese sido otra mentira lo que le dijo a la niña - se me cae la cara de vergüenza- y tuviera un mínimo de dignidad y coraje; ya lo hubiese corrido.

Preste atención Vázquez : todos los días, en todo el país, hay manifestaciones reclamando seguridad; incluso en la puerta de su casa. Le pregunto; ¿No le incomoda? ¿No siente siquiera un poquito de vergüenza? La Policía del país que Ud. cree gobernar no tiene comando, no tiene alguien que mande, no tiene liderazgo, no tiene apoyo; esta a la deriva. No cumple con su principal cometido, seguridad a la población.

Miles de años atrás los romanos ya lo sabían: tenían presencia hasta en los puntos mas lejanos de su imperio, ante cualquier problema ya estaban ahí . acá no solo inventaron la ridiculez de las zonas, sino que juegan con mapitas de colores. Vázquez, una Policía profesional no sale al grito; patrulla, previene, mantiene presencia constante y si tiene que reprimir lo hace. Mas que demostrado está que la política de este M.I. es desastrosa, entonces cabe la pregunta: Vázquez, ¿va a permitir que (siguiendo la estadísticas) asesinen a por lo menos 600 uruguayos trabajadores mas hasta que por fin se vaya? Vergüenza y dignidad, ¿o también mintió cuando juró cumplir la Constitución?