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@|Según declaraciones del Jefe de Policía de Montevideo “no hay razones para tener detenidas a las personas en situación de calle”.

El hecho es que lo que se teme no es muchas veces lo que se entiende por peligrosidad o sea agresión al peatón o vecinos. Se trata de evitar daños mayores a la propia persona en la calle y evitar un entorno de falta de salubridad creciente que termina dañando a todos. Se entiende que la Policía está requerida muchas veces por situaciones más urgentes, pero se tiene que poner un punto final.

El equipo de calle del Mides no sólo ignora a personas tiradas en la vía pública en pleno 18 de Julio, sino que no contesta las denuncias al WhatsApp que tiene para tal fin. El Ministro Civila debería reemplazar al responsable del mismo.

Los refugios deben estar abiertos las 24 horas y sería deseable un Centro de día en el Centro y Cordón para personas que no tengan serio deterioro mental. No es un secreto para nadie que la situación de calle se ha agravado. Esperamos una respuesta acorde.