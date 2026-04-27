En defensa de la democracia

Néstor Lioret | Montevideo

@|La semana pasada, mi amigo, el viajado, me llamó desde la soleada Madrid, un poquito incómodo porque le costó trabajo llegar a su lugar favorito de tapas a disfrutar de su jerez oloroso, junto con unas anchoas, sus favoritas (gusto que compartimos). El hecho de que la multitud reunida para aclamar a Corina Machado le estropeara su caminata primaveral le hizo afinar su aguda ironía; al pasar me preguntó por nuestro Señor Presidente de la República, a lo que presto e ingenuo mordí el anzuelo y le contesté: en Barcelona.

Acto seguido, me chicaneó que mirara el prontuario de los que acompañaban en la foto. A continuación me preguntó por las declaraciones en defensa de Ucrania (no las encontré), y una larga línea argumental que me dejó aturdido.

No voy a comentar la conveniencia o no del viaje a esa reunión, ya desistí de que alguien me explique qué es el progresismo; pero mirando la penillanura, se me ocurrió que a nuestra querida democracia se la olvida día a día: educación alienante, salud para cuando te den hora, seguridad para el que lo pueda pagar, impuestos para el que produce, y el colmo: pasándose por dónde no les da el sol la Sección II de nuestra Carta Magna que no reconoce otras diferencias que los talentos y las virtudes, otorgando empleo público (el acceso al paraíso uruguayo) a personas que, independientemente de su idoneidad o la necesidad de su contratación, exponen como única virtud sus ancestros africanos.

