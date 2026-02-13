Embajada de Cuba

Prof. Antonio Romero Piriz | Montevideo

@|El viernes 6 de febrero de 2026, cubanos, venezolanos y uruguayos libres fuimos a la embajada de la dictadura de Cuba a exigir la libertad de los presos políticos y democracia en la isla.

En la puerta había varias decenas de uruguayos, casi todos del partido comunista y algún otro frenteamplista.

Tuvieron que oír todas nuestras denuncias sobre la tiranía que sufre Cuba hace 67 años.

No replicaron nada, porque se ve que tenían orden de “el partido” de no hacerlo.

Había policía, por lo que no se atrevieron a agredirnos.

Fuimos una treintena, y ellos más que nosotros.

Vergüenza que ningún político de los partidos democráticos nos acompañe. Y tampoco la mayoría de los militantes de la coalición republicana, o la mayoría de los cubanos y venezolanos exiliados.

