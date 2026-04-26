El Soberano ignorado una vez más...

Esperanza Reina | Montevideo

@|La doble vara: atropello repetido; el FA contra las urnas.

Una vez más, el Frente Amplio demuestra que su discurso de “participación popular” es solo una cáscara vacía. Cuando el resultado de las urnas no les gusta, simplemente deciden ignorar al Soberano.

Ya lo hicieron con la Ley de Caducidad: el pueblo uruguayo confirmó la ley en dos plebiscitos, pero el FA, desde el poder, atropelló esa decisión actuando por encima de la voluntad mayoritaria.

Ahora, la historia se repite con la Reforma de la Seguridad Social. Tras ser refrendada por la mayoría, el FA en el gobierno nuevamente, volverá a pisotear la decisión ciudadana modificando artículos a su antojo.

No termina ahí: ya están insistiendo y generando movimiento por el voto consular, un tema en el que el pueblo ya dijo “No” en dos oportunidades. Para el Frente Amplio, la democracia solo vale si el resultado les da la razón; de lo contrario, prefieren gobernar de espaldas a la gente.

¡Qué diferencia con el Partido Nacional! Cuando el pueblo dijo “No” al proyecto de “Vivir sin Miedo”, o cuando ganó el “No a la baja”, el Partido Nacional y la Coalición Republicana —ya instalados en el gobierno— respetaron la decisión del pueblo a pesar de haber impulsado esas causas.

Esa es la diferencia fundamental: unos respetan al pueblo y la Constitución, mientras que el otro no lo hace.

¿El pueblo seguirá dándole el apoyo y el voto al FA que no respeta y pisotea repetidamente sus decisiones?

