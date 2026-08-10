El rol de los sindicatos

Trabajador informado | Montevideo

@|Las distintas opiniones sobre el papel de los sindicatos en una democracia encuentran un adecuado punto de referencia en los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los Convenios Nº 87 y Nº 98 de la OIT consagran la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones para gestionar sus recursos y actividades sin injerencias del Estado. Al mismo tiempo, sitúan la misión esencial de los sindicatos en la representación de los intereses económicos, sociales y laborales de los trabajadores, la negociación colectiva y el diálogo social.

A la luz de estos principios, cabe preguntarse si la actuación de estas organizaciones debe concentrarse en tales cometidos o si resulta conveniente que asuman un protagonismo permanente en cuestiones político-partidarias o ideológicas ajenas a las relaciones laborales.

En Uruguay es frecuente que las organizaciones sindicales se pronuncien sobre temas económicos, educativos o de política general. Sin perjuicio de la libertad de expresión que asiste a cada dirigente como ciudadano, conviene distinguir esa postura individual de la actuación institucional de una entidad representativa. Los trabajadores poseen convicciones políticas e ideológicas muy diversas; por ende, adoptar posiciones partidarias institucionales puede desdibujar la representatividad de la totalidad de sus afiliados.

Sindicatos fuertes e independientes son esenciales para la democracia. Precisamente por ello, vale reflexionar si no fortalecería su credibilidad el concentrar su acción en la misión que inspira a la OIT: la defensa de los derechos laborales.

Abrir este debate en Uruguay no busca limitar derechos, sino preservar la frontera entre la representación de los intereses del trabajo y la representación política de la ciudadanía, la cual corresponde, esencialmente, a los partidos políticos y a los representantes elegidos en las urnas.