El régimen iraní

Ciudadano indignado | Montevideo

@|Hace unos días, se conoció una noticia aterradora; en Irán condenaron a 74 latigazos a una mujer por haber aparecido un video de ella, en una red social, sin usar el velo.

No he escuchado o visto ninguna condena, respuesta o comentarios sobre este horror de parte de ninguna organización feminista, ni de los tantos organismos de “derechos humanos” que proliferan en el Uruguay.

Estamos en el siglo XXI, año 2026, y a nadie se le ocurre condenar este horror.

Entonces surge una duda: ¿es porque sucede en Irán, enemigo acérrimo de Israel? ¿O como se mantiene la judeofobia del Frente Amplio y del PIT-CNT en todas esas organizaciones, nadie se atreve a condenar?

¡Es una vergüenza!