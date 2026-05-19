El endeudamiento de Estados Unidos...

Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos

@|Podría provocar el estallido del oro.

La deuda global aumentó en más de USD 4,4 billones hasta alcanzar el récord histórico de casi USD 353 billones, según datos del Institute of International Finance (IIF). De todos modos, la relación deuda global/PIB se mantuvo estable en la friolera del 305% desde principios de 2023.

El aumento se ha concentrado en China y EE.UU., impulsado principalmente por el endeudamiento estatal. Hoy EE.UU. gasta más en el pago de intereses que en defensa, y es el gasto militar más alto del mundo.

Concentrémonos en EE.UU. En el año 1900, la Ley del Patrón Oro fijó la conversión en USD 20,67 por onza. En 1933, Roosevelt inició una política de “estímulos” fiscales y monetarios, y disparó el gasto estatal del 3,1% del PIB en 1932 al 5% en 1934 y no tuvo mejor idea que licuar todo devaluando, y la onza de oro pasó a valer USD 35 a partir de la Ley de Reserva de Oro.

Esta devaluación buscaba “combatir” la Gran Depresión aumentando la masa monetaria. Así, el PIB “creció” 11% en 1934 y 9% en 1935. Lo que fue ficticio, demostrando que estos índices -como toda la econometría- no tienen valor científico. Luego sobrevino una segunda recesión más profunda en 1937.

Para 1940, debido a los gastos, la deuda del gobierno federal de EE.UU. ya era de 51.000 M. Siguió el despilfarro, y en 1970 llegaba a los USD 388.000 M, multiplicándose 7,5 veces. Cuando EE.UU. deja el patrón oro, en 1971, por orden de Nixon que necesitaba gastar y emitir, lo que debía el gobierno federal ya era astronómico debido a la guerra de Vietnam, estúpida como toda guerra al punto que hoy este país abraza al capitalismo por propia decisión y crece a casi el 8% anual.

La deuda se dispara y llega a los USD 5,6 billones en el año 2000 multiplicándose por 15, luego retoma su crecimiento “normal” y se multiplica por 7 cada 30 años, hasta los USD 37,4 billones en 2025 y se estima que, para 2056, alcance los USD 182 billones, pasando el gasto federal desde el promedio del 21,2% del PIB durante los últimos 50 años, al 27,9% en 2056.

Al dispararse el gasto, en buena parte se cubre con la emisión monetaria sin respaldo en oro, y la inflación toca niveles desconocidos (el IPC sube 10,4% en 1974 y el récord de 14,76 en 1980). La suba promedio del IPC fue del 3,62% anual entre 1975 y 2026 que, acumulada, supera el 500%, así USD 100 en 1975 equivalen a unos 613,78 hoy.

Mientras que el PIB en 1975 era de USD 1,7 billones y en 2025 de USD 30 billones, un aumento del 1765%, la deuda en ese período subió de USD 542.000 M a 37,400 billones, 6900% de incremento. Entretanto, el 1° de enero de 1975, el oro ya cotizaba a USD 183 (un aumento del 523% desde 1971) y hoy ya ronda los 4730, una subida del 2440%; es decir, una tasa promedio anual del 7,85% (a este ritmo, para 2056 la onza cotizaría a USD 45.600).

Son tres los factores: el aumento de la deuda, la inflación (exceso de emisión monetaria) y el crecimiento del PIB que absorba parte de la emisión y mantenga la ratio comparativa de la deuda que se está desmadrando y no queda otra alternativa que pagarla emitiendo dinero, aumentando la inflación, desvalorizando al dólar, “aumentando” el precio del oro.

Si sumamos la suba del IPC (3,62%) y del PIB per cápita (4,9%) obtenemos un porcentaje similar al del aumento del oro. Se diría que en EE.UU. la personas invierten en este metal la misma proporción de sus ingresos reales, pero esto es solo un juego numérico, no tiene ningún valor, para empezar, tomamos solo EE.UU. cuando la cotización del oro es global.