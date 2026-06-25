Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo

@|Me resultó muy interesante la nota de Martín Natalevich sobre el Embajador Carlos María Velázquez cuando enfrentó, en la ONU, a los Estados Unidos por la ocupación militar que este país había realizado en República Dominicana.

Este eximio diplomático uruguayo merecía ese homenaje y recordar también cuando en 1964, se enfrentó al gobierno británico en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y formuló una férrea defensa de los derechos de la República Argentina sobre las islas Malvinas.

En la nota de Natalevich se menciona, al pasar, al miembro de la delegación de nuestro país en esa oportunidad, el Embajador Mateo Márquez Seré y personalmente me siento obligado a recordarlo como uno de los diplomáticos más talentosos que conocí en los 40 años en que me desempeñé en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mateíto, para los amigos, era una persona de bajo perfil, de exquisita sensibilidad, de un enorme talento y de un conocimiento de la política internacional realmente extraordinario.

Sus diagnósticos de los acontecimientos internacionales siempre eran certeros aportando elementos de juicio muy relevantes que avalaban su posición en los distintos temas que analizaba.

Prueba fidedigna de lo expuesto es lo acontecido en 1971, cuando ingresó a las Naciones Unidas, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, la República Popular de China.

Yo tuve el honor de integrar la delegación de nuestro país a la Asamblea General de la ONU donde se iba tratar ese tema y de participar de una reunión preparatoria convocada por el canciller Dr. José Antonio Mora Otero que iba a presidir la delegación uruguaya. En esa oportunidad Mora Otero nos informó que el Embajador de Estados Unidos, le había afirmado que la tesis dual, de que Taiwán (República Nacionalista China) iba a permanecer en la ONU como miembro, pero que iba a ingresar, en su lugar, en el Consejo de Seguridad, la República Popular de China.

Frente a esta información, Márquez Seré disintió expresando que él creía que iba a prevalecer la propuesta de Albania de que Taiwán iba a ser expulsada de las Naciones Unidas y que, su lugar, lo iba a ocupar la República Popular de China. Mora Otero, le agradeció el comentario pero afirmó que Uruguay iba a sostener la tesis dual.

Lo cierto fue que cuando se iba a tratar esta cuestión, por la Asamblea General de la ONU, el Representante Permanente de Estados Unidos ante la misma, George H. W. Bush, se apersonó a la delegación uruguaya y después de abrazar a Mora Otero, del cual era amigo, le agradeció el apoyo de nuestro país a la tesis dual y le dijo que estaban asegurados los votos y que la misma iba a prosperar.

Al escuchar esa afirmación de Bush, Mateíto me apartó, discretamente, del grupo y me dijo: “Bush y la diplomacia de Estados Unidos están equivocados, no tienen los votos y Taiwán va a ser expulsado de la organización”.

Y así fue, incluso la delegación de la República Nacionalista China, en forma solemne, se retiró de sala antes de que se tratase el tema de fondo cuando, por una cuestión de procedimiento, su planteo no fue de recibo y ello significaba que, a continuación, iba a resultar ese país expulsado de las Naciones Unidas.

Mateo Márquez Seré, que se caracterizaba por su humildad y que prefería pasar desapercibido, en esta ocasión, demostró que sabía más que el gobierno de los Estados Unidos.