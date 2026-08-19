El dragado y los muelles

Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo

@|Se ha afirmado por el Centro de Navegación y por el Dr. Oribe Stemmer que es de suma importancia el profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo, para revertir el franco deterioro que está experimentando nuestra principal terminal portuaria.

Personalmente, considero que si bien esa profundización sería conveniente, hay otros factores que están incidiendo en ese escenario tan ominoso del puerto montevideano, como el alto costo de su operativa, las demoras que se verifican en esta materia, la falta de idoneidad técnica de algunos de los responsables de dirigirla etc.; pero, en cuanto al dragado a 14 metros de profundidad del canal de acceso, creo que, ese emprendimiento, debe evaluarse con mayor precisión y sobre todo, tomar en cuenta la ecuación costo beneficio.

En otras palabras, debe tenerse bien en claro el costo de esa profundización y el de su mantenimiento, así como las eventuales obras civiles a realizar.

En primer lugar, no se tiene una estimación certera del costo de la obra. Se ha hablado de 60 millones de dólares, cuando el ex Presidente de la ANP, Dr. Juan Curbelo, había arribado a un acuerdo con la CND para el dragado a 14 metros de profundidad sin saber que lo autorizado por la CARP era sólo por 13, estimó el costo en 200 millones de dólares.

En segundo lugar, deberá evaluarse la rentabilidad que esa profundización puede generar, conforme a los buques que operan y pueden aprovechar esa profundidad por tener un calado de hasta 13, 60 metros que no justificarían la enorme inversión a realizar.

En tercer lugar, es indispensable conocer si se puede dragar a esa profundidad a pie de los muelles públicos, porque si la cimentación de los mismos es inferior a 12 o 13 metros y se draga a 14, es probable que el muelle se derrumbe. Parece necesario que para calcular el costo de esa profundización se deben examinar los planos de cimentación de los muelles y efectuar los estudios geotécnicos necesarios para determinar si se requieren obras civiles que podrían ser muy costosas.

En síntesis: se debe ser más cautelosos y previamente a emitir conclusiones, evaluar, por un lado, el costo del dragado, el mantenimiento del mismo y eventuales obras civiles a llevar a cabo para operar con esa profundidad a pie de muelle. Por el otro, cuántos buques, que ahora no operan en el puerto de Montevideo por razones de calado, van a hacerlo en el futuro si las obras se llevan a cabo y tomar en cuenta que el puerto de Buenos Aires que tiene una profundidad, a pie de muelle, de aproximadamente 10 metros, aún así, ha captado gran parte de las cargas que se operaban en nuestra principal terminal portuaria.

