El discurso de Lacalle Pou

José Luska | Montevideo

@|Fue un ejemplo de líder político. Demostró una vez más su capacidad para llegar a su gente y poner a razonar a quienes no lo votaron.

Realmente llamó la atención ver y escuchar cómo de una y otra tienda pretendían que desembarcara en el ruedo y ruido político actual.

Lo logró. Muchos escuchamos muy correctamente sus críticas y alertas. Sólo varios de los suyos y por supuesto del Frente Amplio se hicieron tan sordos que no entienden ni con lenguaje de señas.

Fue de una maestría exquisita. Pero demostró ser mal sastre.

Hoy todos dicen ese sayo no es mío. Corren por ahí diciendo “no es mi talle” y no se dan cuenta que el líder más que señalar qué es lo que está mal, tal vez busca cuáles serán sus próximos “costureros”. Porque si algo dejó muy claro es que el Uruguay se pone de pie sólo con acuerdos que realicen puntadas muy finas y firmes. Tal como exige un muy buen sastre.

Por eso vuelvo a que sólo le faltó decir: “Al que le quepa el sayo, que se lo ponga”.

Todo lo anterior quizás no es lo que se escuchó. Pero sí es lo que mi cerebro razonó. Ojalá muchos ya estén buscando aguja e hilo porque por el bien de la Patria es necesariamente imprescindible unir y no continuar permanentemente discutiendo con quién rompe más.

Creo que aún estamos a tiempo, antes que venga alguien y nos quiera cobijar bajo un nuevo trapo.