El “diálogo social”

Ciudadano activo | Montevideo

@|El “tibio” gobierno que está al frente de la responsabilidad de conducción del país quiere hacerle creer a la ciudadanía que hubo un diálogo social representativo, a partir del cual se arribó a conclusiones que deberían ser consideradas en las decisiones de futuro.

Lo que la realidad indica es que el movimiento sindical presionó con iniciativas que no representan la voluntad de nadie más que de las autoridades de esa asociación y el Presidente y su grupo sienten que deben contemplar en lo posible esos planteos autoritarios.

Los políticos de los demás partidos no participaron justamente porque entendieron que no era un ámbito representativo. La ciudadanía no tiene nada que ver con esas conclusiones.

Gobernar con esta irresponsabilidad no se puede dejar pasar.