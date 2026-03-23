El Centro
Vecina | Montevideo
@|Desde que nací vivo en el Centro. No sé como he resistido tantos años esta desidia. Todo ha ido de mal en peor. ¡Es un basural! Permanentemente respiramos un olor nauseabundo que emana de los contenedores y de las veredas y calles sucias.
¡Es una vergüenza! Puse en venta el apartamento donde vivo, y si bien es una buena construcción, nadie quiere vivir en esta zona.
No tengo esperanza de que esto cambie lamentablemente, así que ni bien reciba una oferta me voy.
