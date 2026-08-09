Goy Viera Silva | Cerro Largo

@|¿El Banco País?

Desde hace algunos años el banco oficial ha adoptado la autodenominación susodicha tratando de adjudicarse un cometido social que lejos está de cumplir, intentando al mismo tiempo proyectar esa imagen falsa hacia la población.

Cuando un ciudadano de a pie se contacta con el BROU para solicitarle la solución de un problema o el uso de alguno de los créditos teóricamente beneficiosos, el banco le plantea y agrega más problemas en lugar de priorizar el del “cliente”, haciendo que éste desista del pedido. Pero la práctica ha demostrado que existen “clientes” grandes que aparentemente no han encontrado problemas al solicitar sus créditos y terminaron perjudicando al banco. Esto, demuestra palmariamente que la problemática interpuesta por el BROU ante un pedido de crédito no es igual para todos los “clientes”.

Además, es necesario enfatizar, aunque es notorio, que si bien algunos de esos créditos tienen tasas de interés más convenientes, ello es teórico, ya que no todos tienen acceso al préstamo. Pero esto no sucede con las tarjetas de crédito, que cobran una tasa de interés escandalosamente usuraria.

El BROU entonces ha producido y establecido dos grandes contradicciones interrelacionadas: 1) El “cliente” que recibió un palo en la rueda al pedir un crédito común o específico, tiene vía libre para endeudarse con una tarjeta usuraria. 2) El propio autodenominado “Banco País”, en definitiva, ha promovido un endeudamiento masivo de la población nunca visto causado por sus tasas de usura en TC.

Pero no termina ahí la conducta antisocial del BROU, ya que llega a rayar a la altura de la inmoralidad. Ejemplificamos a continuación lo que configuró un atropello:

Adeudábamos 4 vales a 24 cuotas de plazo de las cuales habíamos pagado 9 y estábamos al día. Debido a nuestra pérdida de status económico (un pequeño burgués acomodado de 90 años), fue necesario que vendiéramos un inmueble propio y aprovechamos entonces para cancelar las 15 cuotas restantes de todos los vales que, repetimos, estaban al día. El BROU no sólo nos cobró intereses por los 24 meses del plazo total, sino que además nos cobró una onerosa comisión. Sin embargo, en un banco privado, hace un tiempo, por pago anticipado de un vale antes de su vencimiento, sólo pagamos intereses por el plazo transcurrido.

Que el “Banco País”, o cualquier banco, obligue a pagar intereses que no fueron devengados y encima cobre una comisión no tiene desperdicio. Es de suyo inmoral y si no es ilegal debería serlo; aunque no siempre las leyes coinciden con la moral.