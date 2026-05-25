Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Vamos a tratar de entender cómo funciona el Partido Comunista y sobre todo para los jóvenes, casi siempre rebeldes, que está muy bien. Pero por más rebelde que uno pueda ser para enfrentar la injusticia que reina en este mundo, no deben dejar de embretarse por estos sátrapas que son los comunistas. Uds. pensarán a qué viene esto; viene a que ellos tienen un doble discurso.

La gente mayor sabe que la Unión Soviética en el pasado tuvo una alianza con el nazismo, y al final de la guerra se dio vuelta y pactó con los Aliados (con el “Imperio”). Es muy recordado lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial cuando Norteamérica quería instalar una base militar en Uruguay. El que se opuso fue el dirigente más importante del Partido Nacional en ese momento, el Dr. Luis Alberto de Herrera, pero el que apoyaba la instalación de esa base era el Partido Comunista. Invito a los dirigentes actuales a que lo desmientan. Sin embargo, al dirigente comunista, Prosecretario de la Intendencia de Canelones, que fue representando al Intendente y acompañó al Presidente Orsi al famoso barco de la discordia, automáticamente lo expulsaron.

Así demuestran el doble discurso.

Se dicen defensores de los pobres, y eluden pagar los impuestos que son para ayudar a los que necesitan. Protestan por viviendas para la gente, pero en el Sunca desaparece la plata para construir viviendas. Y lo mismo con la salud, mucho reclamo y hay un dirigente que durante 30 años habría hecho desaparecer dinero de los trabajadores. Y en todo este desastre tiene participación un partido político que se cree con autoridad moral sobre los demás. Esto no es relato, son hechos que pasaron y se demostraron.

Esta información es para que los jóvenes sepan quiénes defendían la soberanía de nuestro país.

