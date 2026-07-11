Discapacidad invisible

Rosario Figueroa | Canelones

@|Tengo 63 años, estoy jubilada por incapacidad total hace unos 3 años y la verdad no me otorgaron el beneficio por mi linda cara o mis contactos.

Padezco una enfermedad rara o poco frecuente, Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria o HHT por su sigla en inglés. Dicha patología es hereditaria como lo menciona su nombre y es congénita; a mi personalmente me afecta los pulmones ya que tengo en ellos varias malformaciones arteriovenosas, muchas de ellas embolizadas. Como consecuencia de ello he tenido un poco de todo, a causa del shunt (mezcla de sangre arterial con sangre venosa) que se da en las malformaciones. Actualmente se sumó a este problema las epistaxis, sangrados nasales profusos que me tienen siempre batallando con la anemia, la falta de hierro y por lo tanto me tienen siempre al límite de energía o movilidad.

Como si esto fuera poco fui diagnosticada en dic/21 con Leucemia Mieloide Aguda grado 4, de la cual estoy en remisión. No se termina aquí mi lista de problemas de salud ya que tengo la rodilla izquierda en mal estado; ya fue operada 5 veces, además de problemas de columna (ya operada también) y por último, el hombro izquierdo el cual está programado para una prótesis.

No quiero aburrir a nadie ni dar lástima, solo quiero poner en perspectiva lo que me llevó a solicitar a la Intendencia de Canelones chapas de discapacidad. El caminar más de una cuadra para mi es todo un problema; la falta de aire más el dolor generado por mi rodilla y mi columna lo hace un verdadero suplicio. Así es que el 23 de junio abro el expediente en la oficina de la IMC ubicada en el shopping Costa Urbana N° 2026-81-1330-01165, solicitando la evaluación para solicitar dichas chapas. En ese momento, me dicen que un médico me llamaría para informarme lo necesario para que pudiese hacer la evaluación. Dicho esto, supuse que el profesional me solicitaría estudios e incluso informe de mis médicos tratantes que confirmaran la veracidad de mis problemas de salud.

El viernes 3 de julio me llamó una doctora, perdón que no anoté su nombre, y me preguntó por qué solicitaba este beneficio; le explique todo lo que me pasaba y su pregunta fue si movía los 4 miembros, a lo que contesté que sí, que el brazo izquierdo con dificultad y la rodilla izquierda con limitaciones. Insistió en la pregunta de si los movía y los podía usar, a lo que contesté nuevamente que sí, por lo que me dijo que no me correspondía obtener ese privilegio ya que según la normativa estaba destinado a personas “que no puedan mover alguno de sus miembros”. Y así concluyó la evaluación, y en ese acto me informó que no se me iban a otorgar las chapas.

Yo tengo lo que se llama una discapacidad invisible, que me genera limitaciones importantes, pero me niego a perder autonomía, por lo que pido el uso de estas chapas para poder estacionar próximo a mis lugares de destino. Me ha pasado más de una vez de volverme a mi casa, porque el lugar más cercano para estacionar a la mutualista donde me atiendo, es a dos o tres cuadras. No quiero un trato preferencial para mí, solo pido que se revise y corrija la normativa; que la evaluación sea personal, cara a cara, porque estoy segura que si la doctora viera cuál es mi estado sabría que esto no es un lujo para mí, ni una comodidad; es una necesidad. En la web de la IMC, en la Dirección de Desarrollo Humano, Área Discapacidad dice que: “trabaja para lograr la inclusión real y defender los derechos de las personas con discapacidad”. Les pido que redoblen el esfuerzo.

Sin más, agradezco el que hayan leído la presente hasta el final y ojalá se pueda hacer algo por los que movemos las cuatro extremidades pero padecemos otras limitaciones, que incluso pueden no ser visibles.