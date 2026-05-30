J.M.C. | Montevideo

@|BPS: embarazo de 24 semanas.

Parece mentira que en 2026 al BPS le lleve 9 meses calcular las devoluciones del Fonasa de 2025. No conformes con haber reducido a la mitad la gente a la que se le devuelve, demora 9 meses y estamos en la semana 24 del embarazo...

Otro caso es la DGI, que para las devoluciones del IRPF también se toma su buen tiempo, pero para anticipar los pagos lo hacen al toque.

¡Por favor señor Presidente Orsi, haga que estos organismos dejen de usar el ábaco para el cálculo de devoluciones y cómprele una computadora! En todo caso puedo donarle una que ya no uso.

No le estoy pidiendo que cuando ya se le descontó el total de aporte anual se le deje de descontar, ó que la gente pueda optar por pagar todo en setiembre del siguiente año, ¡sólo estoy pidiendo que no sea un parto hacer esas cuentas!

