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Denuncias al Mides

27/04/2026, 04:00
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Vecina del Cordón | Montevideo
@|El WhatsApp que ofrece el Mides para denunciar personas en situación de calle no contesta.

Días atrás, subió a un ómnibus que se desplazaba por 18 de Julio una persona de las que pernocta habitualmente en la puerta del BROU de la plaza de los bomberos, a exigir que se le diera dinero porque “no tenía nada que comer”.

El conductor reaccionó violentamente exigiendo que se bajara, a lo que el hombre se negó con gritos y lamentos. Todos temimos que pasara algo peor y estuve mucho tiempo intentando comunicarme con el Mides sin obtener respuesta. Al final el hombre se bajó del ómnibus.

Si el Ministro de Desarrollo Social no hace nada para exigir cumplimiento a los funcionarios del Equipo de Calle, esperamos que la oposición tome las medidas que corresponden.

¡Esta situación tiene que tener un fin!

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