@|Una narrativa única y selectiva no puede definir adecuadamente los acontecimientos de 1915.

En los últimos años, las interpretaciones de estos hechos han sido cada vez más moldeadas por decisiones tomadas lejos de la geografía en la que ocurrieron. Resoluciones parlamentarias, declaraciones públicas y discursos políticos continúan encuadrando un pasado que sigue siendo complejo y profundamente controvertido. Sin embargo, la historia, especialmente cuando se desvincula de su contexto, no puede reducirse a una única perspectiva.

La narrativa predominante en torno a los acontecimientos de 1915 no solo es parcial; también puede conducir a conclusiones simplificadas en exceso. Una experiencia histórica multifacética a menudo ha sido condensada en una sola caracterización políticamente cargada, mientras que las circunstancias en las que se desarrollaron estos hechos con frecuencia son pasadas por alto. Cuando se minimiza el contexto, el riesgo de interpretaciones reduccionistas aumenta inevitablemente.

Como muchos imperios de su época, el Imperio Otomano era una entidad multiétnica y multirreligiosa en la que diversas comunidades, incluidos los armenios, coexistieron durante siglos. Los armenios no eran marginales, sino una parte integral del entramado político, económico y social del Imperio. Este prolongado período de convivencia apunta a una realidad mucho más matizada que los relatos basados únicamente en el conflicto.

Al mismo tiempo, los últimos años del Imperio estuvieron marcados por tensiones excepcionales. La guerra, la intervención extranjera y la desintegración interna alteraron profundamente el panorama político. En el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial, acontecimientos como la cooperación de ciertos grupos armados armenios con las fuerzas rusas en avance generaron serias preocupaciones de seguridad para las autoridades otomanas. Episodios como el levantamiento en la ciudad de Van subrayan la fragilidad y volatilidad del entorno. Pasar por alto estas condiciones implica el riesgo de separar las decisiones del contexto en el que fueron tomadas.

Fue en este contexto que el gobierno otomano promulgó en mayo de 1915 la Ley Temporal de Traslado y Reasentamiento. La medida tenía como objetivo reubicar poblaciones desde zonas de conflicto y no se aplicó de manera universal; ciertos grupos fueron eximidos, y la política fue explícitamente presentada como temporal y motivada por necesidades militares. Evaluar esta medida de forma aislada implica sustituir el análisis histórico por un juicio político.

No hay duda de que este período implicó un profundo sufrimiento humano. Se perdieron innumerables vidas y comunidades enteras se vieron gravemente afectadas. Türkiye ha reconocido de manera consistente las penurias sufridas por los armenios otomanos. Al mismo tiempo, una perspectiva histórica equilibrada requiere reconocer el sufrimiento más amplio experimentado por musulmanes y otras comunidades en todo el Imperio en colapso. La memoria, si ha de servir a la justicia, no puede ser selectiva.

En el centro del debate se encuentra el término “genocidio”, frecuentemente invocado pero no siempre examinado dentro de su pleno contexto jurídico. El genocidio es, ante todo, un concepto legal, definido por la Convención de las Naciones Unidas de 1948. Su aplicación requiere pruebas claras, la demostración de una intención específica (dolus specialis) y una determinación vinculante por parte de un tribunal competente. Con respecto a los acontecimientos de 1915, estos criterios siguen siendo objeto de debate jurídico y no han sido establecidos de manera concluyente. Las definiciones legales no pueden determinarse únicamente a través de procesos políticos.

Esta distinción también se ha reflejado en la jurisprudencia internacional. En su sentencia de 2015 en el caso Perinçek contra Suiza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que los acontecimientos de 1915 siguen siendo objeto de un debate público legítimo y subrayó la importancia de salvaguardar la libertad de expresión en el discurso histórico.

Un enfoque comparable puede observarse a nivel nacional. El Consejo Constitucional francés anuló medidas legislativas que buscaban criminalizar la negación de los acontecimientos de 1915, citando la primacía de la libertad de expresión y los límites de la autoridad legislativa. De manera similar, el Tribunal Constitucional belga, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se negó a extender sanciones penales a hechos que no han sido juzgados por tribunales internacionales.

En conjunto, estos desarrollos sugieren que los acontecimientos de 1915 no pueden definirse de manera concluyente mediante actos políticos o legislativos. Más bien, siguen siendo objeto de controversia tanto histórica como jurídica. Las resoluciones parlamentarias, aunque políticamente significativas, no constituyen juicios legales vinculantes y a menudo están moldeadas por consideraciones internas. En consecuencia, caracterizar estos acontecimientos como genocidio no equivale a una determinación legal definitiva y sigue siendo una cuestión abierta al examen académico y jurídico.

Al mismo tiempo, el discurso internacional ha estado frecuentemente influido por narrativas unilaterales que privilegian interpretaciones selectivas de la historia. Tales enfoques corren el riesgo de transformar un asunto histórico complejo en un instrumento de presión política. La memoria selectiva no fomenta la justicia; corre el riesgo de afianzar la división.

Türkiye ha abogado de manera constante por abordar las cuestiones históricas mediante una investigación académica rigurosa, el acceso abierto a los archivos y el diálogo constructivo. Sus archivos permanecen disponibles para los investigadores, y su propuesta de 2005 de establecer una comisión histórica conjunta —que reúna a académicos turcos, armenios e internacionales— continúa ofreciendo una base constructiva para avanzar hacia un entendimiento mutuo.

Los acontecimientos de 1915 exigen un enfoque cuidadoso, equilibrado y sensible al contexto. Es poco probable que un futuro compartido entre turcos y armenios surja de narrativas impuestas o interpretaciones selectivas. Solo puede construirse a través del diálogo, la investigación basada en evidencia y una voluntad genuina de abordar el pasado en toda su complejidad.

Solo mediante un enfoque de este tipo puede lograrse una comprensión justa y equilibrada de esta historia compartida, una que contribuya no a la división, sino a la reconciliación y a una paz duradera.

