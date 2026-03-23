Damnificados por el BROU

En representación del grupo de 97 damnificados: Assia Sonia Sternin Krystal, Adriana Coello Colombo | Montevideo

@|Atención a los medios de comunicación y periodistas en general:

Nos dirigimos a ustedes en nombre del Grupo de Damnificados – Adriana Coello y otros C/ BROU, con el fin de exponer una situación de grave injusticia que venimos padeciendo desde hace cuatro años y que requiere de la máxima difusión pública.

Somos un grupo de ciudadanos damnificados que hemos sido víctimas de estafas a través del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Durante este período, nuestras cuentas fueron vaciadas y se solicitaron préstamos fraudulentos a nuestro nombre, generando un perjuicio económico y moral incalculable.

Desde hace cuatro años, nuestro caso se encuentra en autos bajo la carátula “Adriana Coello y otros C/ BROU”. La primera audiencia con el Juez Recarey tuvo lugar el 10 de julio de 2024. Lamentablemente, el Tribunal de Apelaciones desestimó nuestro reclamo, una decisión que consideramos profundamente injusta y que no refleja la realidad de los hechos.

Ante esta situación, el 11 de marzo de 2026, nuestra Casación fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia, en un último intento por obtener la justicia que nos ha sido negada hasta el momento.

A pesar de la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido, no hemos obtenido ningún apoyo institucional significativo. Hemos mantenido varias reuniones con Senadores y con la Comisión de Hacienda, pero nuestras demandas no han encontrado eco ni solución.

Por todo lo expuesto, solicitamos encarecidamente a los medios de comunicación y a los periodistas en general que hagan pública nuestra demanda. Creemos firmemente que la visibilidad de nuestro caso es fundamental para presionar por una resolución justa y para alertar a la sociedad sobre este tipo de prácticas.

Confiamos en su compromiso con la verdad y la justicia para dar voz a quienes han sido silenciados.

