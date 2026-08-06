Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Ecos
Email: ecos@elpais.com.uy Teléfono: 2908 0911 Correo: Zelmar Michelini 1287, CP.11100.

Cubanos deportados

06/08/2026, 04:02
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Uruguayo de a pie | Montevideo
@|Días pasados, el New York Times publicó que el gobierno de Trump está gestionando con Uruguay enviar deportados cubanos.

Si es así, sería una muy mala decisión tanto para los cubanos como para nuestro país, porque no estamos en condiciones de asumir los costos.

Uruguay registra en este momento altísimo desempleo debido a empresas que abandonan o cierran por problemas de competitividad. Uruguay es caro. Tendría más sentido Guyana o Paraguay, por ejemplo. Esperemos que el gobierno asuma la realidad.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar