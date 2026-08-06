Cubanos deportados

Uruguayo de a pie | Montevideo

@|Días pasados, el New York Times publicó que el gobierno de Trump está gestionando con Uruguay enviar deportados cubanos.

Si es así, sería una muy mala decisión tanto para los cubanos como para nuestro país, porque no estamos en condiciones de asumir los costos.

Uruguay registra en este momento altísimo desempleo debido a empresas que abandonan o cierran por problemas de competitividad. Uruguay es caro. Tendría más sentido Guyana o Paraguay, por ejemplo. Esperemos que el gobierno asuma la realidad.