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Contribución inmobiliaria

16/07/2026, 04:00
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Piriapolense | Maldonado
@|La Intendencia de Montevideo acuerda que la contribución inmobiliaria se puede pagar hasta en 12 cuotas.

En Maldonado, aunque parezca mentira, se admite el pago por tarjeta solo en dos cuotas, porque parece que se cree que el que vive en ese departamento tiene que ser adinerado, lo que está lejos de la realidad.

Las otras posibilidades, como las redes de cobranza, requieren tramitaciones más engorrosas que llevan tiempo del que muchos vecinos no disponen.

Esperamos que el Intendente de Maldonado entienda razones.

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