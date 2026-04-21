Consolidación fiscal

Lic. G. Camp | Montevideo

@|Los sectores del Frente Amplio convocaron a un cónclave para rever los impuestos de este país. Ya no saben cómo sacarle más plata a todos los uruguayos para llevar a cabo su plan de gobierno (dicho por ellos mismos que es imposible de cumplir).

El presupuesto quinquenal basado en un crecimiento de 2% anual, que ya de antemano se sabía que Uruguay no iba a crecer a esa tasa, ha dejado desfinanciado al gobierno para poder llevar a la práctica las promesas de campaña. Tanto es así que han acudido a cuanto vericueto posible para escurrir al ciudadano de a pie, sus magros ingresos.

El cambio de criterio para ajustar el mínimo no imponible; la expropiación de parte de la devolución Fonasa a 150.000 personas; el ajuste a los combustibles cada 2 meses cuando era mensual, siempre y cuando el petróleo esté a la baja sino el ajuste es mensual (ya lo estamos viviendo); el robo que quiso hacer el MTOP con los radares en las rutas y que Ignacio Álvarez deschavó; el 1% al Patrimonio de los más ricos que el PIT-CNT quiere implementar junto al PCU; el famoso Impuesto Global a pedido de la OCDE (sí, los mismos que después ni cumplen sus propias normas). ¿Se acuerdan de Nicolás Sarkozy, que nos denunció ante la OCDE por ser paraíso fiscal? ¿Dónde está ahora?

La política del FA siempre fue la misma, más impuestos y más gastos manijeados por el PIT-CNT. Para ellos gastar menos y cuidar el equilibrio fiscal es una herejía, para muestras, un botón. Regasificadora, Antel Arena, el horno que compró Ancap (tirado en un galpón), los corredores, ciclovías, los banquitos rojos de la plaza, Alas U (vendido al señor de la derecha), el Tren de los Pueblos Libres, la planta de biodiesel en la Unión, el salvataje a Ancap.

¡Son una máquina de despilfarrar guita! Y ahora quieren más plata para seguir jugando al Monópoli con la nuestra.