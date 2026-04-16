Condena a Moisés
Ciudadana | Montevideo
@|Los uruguayos estamos conmocionados por la condena a Moisés, el chico que mató a su padre después de años de abuso.
Es un mensaje negativo para una sociedad que quiere justicia.
¿No hay derecho a la defensa por parte de un joven que ha sido abusado y maltratado en su niñez?
Hay que concluir que definitivamente el Derecho en Uruguay defiende al agresor.
¿Es posible llevar este caso a Apelaciones? ¿Al Tribunal de Justicia Internacional?
Las organizaciones sociales deberían movilizarse en este país.
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