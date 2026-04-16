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Condena a Moisés

16/04/2026, 04:02
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Ciudadana | Montevideo
@|Los uruguayos estamos conmocionados por la condena a Moisés, el chico que mató a su padre después de años de abuso.

Es un mensaje negativo para una sociedad que quiere justicia.

¿No hay derecho a la defensa por parte de un joven que ha sido abusado y maltratado en su niñez?

Hay que concluir que definitivamente el Derecho en Uruguay defiende al agresor.

¿Es posible llevar este caso a Apelaciones? ¿Al Tribunal de Justicia Internacional?

Las organizaciones sociales deberían movilizarse en este país.

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