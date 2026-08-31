Concejos vecinales

Mario Coppetti | Montevideo

@|El domingo 8 de noviembre tendrá lugar una nueva elección de Concejales vecinales.

En el caso del Municipio B, que tiene dos comunales, se presentan nuevos candidatos.

Cabe mencionar y recordar que lo hacen como vecinos y no representando a un partido político.

Aún así, muchos dejan relucir sus tendencias de ideología con lo cual tergiversan su actuación y trastornan el ambiente, politizando el real sentido de su participación.

En cuanto a los postulantes hay quienes repiten porque tienen verdadero sentido de servicio, otros por política únicamente.

Los que se pueden considerar veteranos en esta tarea, obviamente tienen muy claro el conocimiento del territorio que representan, y los nuevos apenas saben a qué sub-zona pertenecen y mucho menos a qué comunal.

Y eso no es buena presentación, ya que lleva a quienes vayan a votarlos, lo hagan en la más absoluta nebulosa.

De hecho, por ejemplo, quienes viven en el Municipio B, no tienen ni idea acerca de los barrios que lo integran, mucho menos los límites, y ni hablar de cuál es el Comunal respectivo.

Pero lo peor es que ya hay candidatos que hacen publicidad en las redes y se presentan por varias (por más de una) sub-zonas, cuando en realidad se deben presentar por una sola.

O sea, el que es candidato por el Centro lo es únicamente por el Centro y no por Ciudad Vieja.

No es un Concejal municipal, es vecinal.

Pero este error persiste y seguirá persistiendo, por más que se explique una y mil veces.

Vale la pena aclarar que quienes voten a un candidato de la Aguada no pueden votar a otro del Barrio Sur, ya que de lo contrario ese voto se anula.

Por eso apelo a que se informen bien y en especial que voten por aquellas personas con experiencia y verdadero conocimiento del tema.

