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Ciudad Vieja

14/08/2026, 04:00
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Vecina | Montevideo
@|Ha trascendido que el gobierno planifica repoblar la Ciudad Vieja entregando propiedades a constructores privados para edificar y ofrecer al público vivir en condiciones favorables.

Nos parece buena idea, siempre y cuando el Ministerio de Vivienda y la Intendencia hagan un plan adecuado haciendo respetar las características edilicias de la zona, como entendió Mariano Arana en su momento, y muy en especial con cálculo de los espacios verdes y los servicios. La Ciudad Vieja sigue siendo una zona vulnerable y hay que tenerlo muy presente.

Esperamos que se continúe la tarea con otras zonas como el barrio Sur y Palermo donde hay tantas casas abandonadas y en peligro de derrumbe.

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