Cierre de empresas

Un señor reflexivo | Montevideo

@|La situación de las empresas en Uruguay constituye un tema que merece una atención especial. Durante los últimos meses se han conocido cierres de establecimientos industriales, retiros de empresas multinacionales y dificultades de distintas actividades productivas, con consecuencias directas sobre el empleo.

Algunos casos particularmente notorios han sido los de Calcar, Fenedur (fabricante de La Gotita), Howald y Krieg, UKG y CLA Sienz, entre otros. A ellos se suman decisiones de empresas internacionales que optaron por trasladar sus operaciones fuera del país.

Pero más allá de estos casos conocidos, existen cifras oficiales que permiten dimensionar el fenómeno.

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística, entre abril de 2025 y junio de 2026 se contabilizaron 40.046 muertes de empresas, considerando los cinco trimestres informados. Estas empresas tenían aproximadamente 56.000 personas ocupadas.

Es cierto que durante ese mismo período también nacieron nuevas empresas y que el número total de empresas activas aumentó. Sin embargo, ello no debería llevarnos a restar importancia a la cantidad de emprendimientos que desaparecen y a las fuentes de trabajo comprometidas.

Las razones de estos cierres son diversas: dificultades financieras, costos de producción, problemas de competitividad, conflictos laborales y decisiones de reorganización de compañías internacionales.

No se trata de atribuir automáticamente todas estas situaciones a la gestión del actual gobierno, muchas de las cuales responden a problemas anteriores o decisiones empresariales ajenas a su control.

Pero sí parece razonable preguntarnos qué está haciendo Uruguay para preservar su capacidad productiva, mejorar las condiciones para invertir y evitar que empresas que generan empleo y riqueza terminen abandonando el país.

La creación de nuevas empresas es importante. Evitar la desaparición de las existentes también debería ser una prioridad.

