Centros educativos

Vecina del barrio Sur | Montevideo

@|Hay temas que se deberían tratar cada año con el alumnado de Primaria y Secundaria para evitar males mayores, adaptado a cada nivel.

Por ejemplo, con las medidas de prevención de incendios que todos los años cuestan vidas. En países europeos, los propios bomberos concurren a escuelas y liceos a aleccionar a los alumnos.

Otro tema urgente es la incidencia actual de enfermedades graves de transmisión sexual, como la sífilis y el SIDA; que deberían estar a cargo de los profesores de la materia. Desde el MSP no hay noticias del encare de medidas especiales por la actual propagación de sífilis; lo que es preocupante.

Otro tema importante que se debería tratar es informar adónde pueden los niños y adolescentes recurrir cuando “no se animan” a denunciar abusos intrafamiliares; y es enviando un mensaje a: lineaazul@inau.gub.uy, donde van a ser atendidos por un psicólogo.

