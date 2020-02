Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Recientemente publiqué una nota haciendo referencia a lo que está aconteciendo con la CARU, es decir, con la Comisión Administradora del Río Uruguay en la que destacaba algunas irregularidades en la gestión y que se estaban cometiendo excesos en las remuneraciones que los propios delegados se fijaban.



Estimo, también conveniente referirme a otra Comisión, a la CARP, es decir a la Comisión Administradora del Río de la Plata.



En una nota publicada, en ese diario, el 15.12.2019, hice referencia a que, en una reunión plenaria de la CARP, en el año 2009, la delegación uruguaya prestó, indebidamente a mi juicio, conformidad a un emisor subacuático proyectado por la Argentina que recogerá las aguas cloacales de 4 millones y medio de habitantes de Buenos Aires y de miles de industrias.



Este emisor, es un enorme túnel que tiene más de 12 kilómetros de extensión por lo que, ingresa a la zona común del Río de la Plata, frente a Colonia y que tiene un diámetro de 4, metros 30. El efecto contaminante que puede ejercer este emprendimiento, que se encuentra avanzado en su construcción, es indiscutible por lo que la falta de control a del mismo constituye una grave omisión porque las autoridades competentes debieron monitorear como se implementaba este proyecto y, sobre todo, los sistemas de tratamiento de las aguas que se van a verter al Río de la Plata. Prueba irrefragable de ello la dio el Subsecretario de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente, Arquitecto Jorge Rucks cuando dijo que, en el último período de gobierno, no pidieron ni recibieron ninguna actualización ni información de cómo el proyecto seguía su curso…



En cuanto a las remuneraciones de funcionarios y delegados, se me ha informado que los secretarios de la CARP perciben un sueldo de US$ 11.000, aproximadamente, libre de impuestos; el secretario de la delegación uruguaya cobra US$ 7000, más viáticos, libre de impuestos; el encargado administrativo del cobro del peaje que se percibe por los buques que navegan los canales de Martín García, percibe un sueldo de US$ 9000, también libre de impuestos. En cuanto a los delegados uruguayos, el Presidente percibe US$ 4800 mensuales, libre de impuestos más viáticos, el Vicepresidente, US$ 3900 y los tres restantes delegados US$ 3000 todos exentos de impuestos, más los viáticos que paga la Cancillería por viajes a Buenos Aires.



La CARP cobra por la navegación por los canales de Martín García un peaje que, en el 2018, alcanzó la suma de US$ 7.4 millones. En atención a la falta de control, por parte de nuestra Cancillería, de lo que acontece en las comisiones binacionales, estimo indispensable que se informe detalladamente el destino de lo que se recauda por ese concepto.



Lo expuesto precedentemente debe ser clarificado y a esos efectos considero oportuno que el equipo del Presidente electo invite a los dos delegados ante la CARP, que pertenecen a los partidos tradicionales, a informar al respecto.