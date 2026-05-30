Campeonato Mundial de Apnea Indoor
ANE | Montevideo
@|Por primera vez Uruguay va a estar representado en el Mundial AIDA (Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea) Indoor que se realizará en Budapest, del 31 de mayo al 6 de junio.
Gastón Cachcovsky Nin, que practica este deporte desde hace un año y medio, competirá en 4 disciplinas representando a Uruguay en solitario, sin apoyo institucional, sin patrocinio estatal ni privado. En enero Gastón batió el récord nacional uruguayo de apnea estática. En marzo ganó el Campeonato de Canarias de Apnea Dinámica sin aletas (patas de rana).
Es un orgullo para todos los uruguayos que nuestro país esté representado en esa contienda. ¡Gracias, Gastón, por representarnos y mantener nuestra bandera en alto y siempre presente!
