Vecinos de Centro y Barrio Sur | Montevideo

@|Y sin embargo Andes estaba escrita correctamente...

Estimado Sr. Intendente, Ec. Mario Bergara:

Me dirijo a usted con el mayor respeto a efectos de reiterar una solicitud presentada hace ya un año, relativa a la denominación de la calle Andes.

Entendemos que mantener un tramo con dicho nombre no resulta suficiente. Durante casi dos siglos, la calle Andes se extendió de forma continua desde Rambla Gran Bretaña hasta Galicia. La fragmentación de una vía con tal arraigo histórico implica una alteración significativa de la memoria urbana, afecta la coherencia del nomenclátor y genera dificultades prácticas en la orientación cotidiana.

En relación con sus declaraciones públicas sobre el caso de la calle Ramón Anador —“No es que si está mal el nombre pero todo el mundo ya lo maneja, queda por ahí”— se desprende un criterio válido cuando existe un error en el nombre. Sin embargo, la situación de Andes es sustancialmente distinta: no se trataba de una denominación incorrecta que requiriera corrección, sino de un nombre históricamente consolidado y profundamente arraigado en la identidad de la ciudad. Esa diferencia refuerza la inconveniencia de su modificación.

Asimismo, usted señaló que “La clave es que el nomenclátor homenajee a personajes que tuvieron un rol importante en las distintas áreas de la sociedad”. En ese sentido, la denominación “Andes” ya constituye un homenaje con sustento histórico, tal como se expone en el documento oportunamente presentado ante la Intendencia y la Junta Departamental (véase expediente 2025-1020-98-000008).

Por otra parte, la figura de José Germán Araújo ya cuenta con reconocimientos significativos: una plaza en Montevideo y una importante avenida en Ciudad de la Costa, ubicada a solo 35 minutos en automóvil del Centro de Montevideo. Esto permite considerar alternativas que no impliquen la alteración de una calle con un valor histórico tan consolidado: rebautizar Andes y dedicarle a Araújo una calle que hoy no tenga nombre es una opción sensata.

La presente solicitud cuenta con el respaldo de más de 500 vecinos del barrio, así como con el apoyo de Enrique Yarza, impulsor de la corrección de Ramón Anador, y de Pérez Santarcieri, presidenta de la Comisión de Nomenclatura.

Asimismo, se elaboró un informe detallado, con fundamentos históricos y técnicos, respecto del cual no hemos recibido aún una devolución por parte de las autoridades.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se reconsidere la situación y se evalúe la restitución de la denominación “Andes” en toda su extensión, atendiendo tanto a su valor histórico como a las implicancias prácticas y simbólicas para la comunidad.

