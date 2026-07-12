Caja de Profesionales

Jubilado profesional | Montevideo

@|Desde hace más de dos décadas, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios viene siendo objeto de preocupación respecto de su capacidad para afrontar, en el futuro, las obligaciones derivadas del régimen jubilatorio a su cargo. A ello se han referido diversos estudios e informes técnicos, incluyendo los elaborados por reconocidas firmas consultoras.

Entre las causas que se han mencionado para explicar esta situación figuran, entre otras, determinados gastos administrativos considerados prescindibles, elevadas remuneraciones para algunos cargos jerárquicos, deficiencias en la gestión de sucesivos directorios y el alto porcentaje de profesionales que declaran el “no ejercicio” de su actividad.

También se han planteado diversas alternativas para contribuir a revertir esta realidad, tales como una mayor fiscalización de las declaraciones de “no ejercicio”, el incremento de las contribuciones y otras medidas orientadas a fortalecer los ingresos de la institución.

Entre las iniciativas analizadas en los últimos meses figuró la posibilidad de extender el cobro del timbre profesional a determinadas consultas médicas, propuesta que finalmente no fue aceptada por el Ministerio de Salud Pública.

Sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse para mejorar la gestión y fortalecer los recursos propios de la Caja, existe otra alternativa que, al menos parcialmente, debería ser considerada como un criterio de equidad: que el IASS abonado por los profesionales jubilados sea destinado a la propia Caja de Jubilaciones Profesionales, en lugar de contribuir al financiamiento del Banco de Previsión Social. Se trata de recursos provenientes precisamente de beneficiarios cuya cobertura previsional corresponde a esa institución.

Si bien pueden existir opiniones diferentes sobre esta propuesta, considero que el Poder Ejecutivo debería asumir un papel más activo en el análisis y búsqueda de soluciones que contribuyan a asegurar la sustentabilidad de una institución de indudable importancia para miles de profesionales y sus familias.