Caja de Profesionales

Profesional discrepante | Montevideo

@|La reciente reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) reabre un debate fundamental: ¿hasta dónde puede extenderse la carga sobre quienes ya adquirieron la condición de jubilados?

En Uruguay, las prestaciones están gravadas por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), un tributo general sobre la capacidad contributiva. A esto se suma ahora, para los profesionales comprendidos, una contribución específica para financiar la propia CJPPU que puede alcanzar el 5%.

La diferencia no es semántica: mientras el IASS ingresa a rentas generales, la nueva contribución se destina a sostener al mismo instituto que paga esas jubilaciones. ¿Estamos ante una forma necesaria de solidaridad o ante una segunda carga sobre prestaciones generadas tras décadas de aportes?

En la experiencia internacional, las jubilaciones suelen estar sujetas a impuestos sobre la renta o a contribuciones para objetivos generales (como salud o cuidados), pero no para refinanciar el propio régimen del cual el jubilado es beneficiario.

La crisis financiera de la CJPPU es innegable y su sostenibilidad indispensable. Sin embargo, el debate no debe reducirse a un cálculo de porcentajes.

La interrogante de fondo es de equidad e institucionalidad: ¿cuál es el nivel de solidaridad que razonablemente puede exigirse a quien ya cumplió con sus obligaciones activas? Sostener la Caja es urgente, pero también lo es preservar la confianza en las reglas de juego bajo las cuales se aportó durante toda una vida.

