Vecina | Montevideo

@|Después de años que no iba por el barrio Cordón, me quedé asombrada por el mal estado de las veredas.

Es verdad que son responsabilidad los propietarios del mantenimiento de las mismas, pero el hecho es que ante un accidente la que debe responder es la IMM.

No dudamos que ocurran accidentes, además, por la poca o ninguna iluminación.

¿Es mucho pedir al Intendente Bergara que la Intendencia atienda estas reparaciones y las descuente de la contribución?

