Ataque de perros
Un lector | Italia
@|Se informa en la prensa de un ataque de perros a ovejas en Tacuarembó.
La pregunta es: ¿qué se hace en ese departamento desde la Intendencia y vecinos por dar respuesta al problema de animales abandonados? ¿Hay refugios? ¿Hay campañas de castración como en otros departamentos?
Por otra parte, también los propietarios del ganado deberían tomar precauciones. La falta de responsabilidad no es solo de una parte.
Soy italiana y en mi país se cuida el ganado.
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