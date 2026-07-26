Alquileres subsidiados

Ciudadana | Montevideo

@|Si lo que se busca es que ciertos sectores vulnerables encuentren soluciones habitacionales, como ha trascendido, el subsidio de alquileres es lo menos indicado.

En España, el gobierno lo hace para estudiantes universitarios, ¿y cuál ha sido el resultado? El aumento desmesurado del precio de los alquileres.

Si se quiere hacer algo efectivo habría que facilitar el acceso a las cooperativas de vivienda para familias; y también que las Intendencias acondicionen las casas abandonadas en todo el país para ponerlas al alcance de la población que no puede acceder a un préstamo bancario.

Asimismo, las Intendencias deberían instalar las llamadas “casas para estudiantes” en cada departamento. Muchas lo han hecho y deberían continuar con esa política.

