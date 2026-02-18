Agua potable

Daniel Dotti | Colonia

@|¡Otra vez eligen mal!

Arazatí no es viable porque las instalaciones serían muy costosas y porque la salinidad es como la de Montevideo. Donde decidieron hacer la infraestructura es un remiendo al poncho en hilos de agua. En cambio en el estuario del Río de la Plata, al oeste, hay agua dulce. Hasta ahora nunca se secó y de él se alimenta Buenos Aires (15.000.000 de habitantes), entre otras ciudades.

El proceso sería mínimo (quitar el barro, desinfectante y a la canilla). En Juan Lacaze hay 3 UPA; es muy sencillo, pero se ve que hay una puja política.

Se han levantado muchas voces de senadores y diputados que el mejor lugar sería Juan Lacaze. Nunca faltaría agua: puerto y muelle importante, ciudad establecida, todos los servicios privados y del Estado. Pero el FA a Juan Lacaze la tiene postergada. Todas las administraciones del FA vinieron con promesas pero no hicieron nada.

Cabe destacar que desde siempre Juan Lacaze es la ciudad que más vota al FA y siempre con alcaldes del FA.

La semana pasada el FA vino a festejar los 55 años de Juan Lacaze y en mi opinión no se lo tendría que haber recibido. Juan Lacaze es la ciudad más frentista del país y la ciudad más castigada por la izquierda.