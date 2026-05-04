Accidente en la Rambla

José Luis de Pocitos | Montevideo

@|Otro accidente de tránsito en la Rambla de Montevideo, esta vez por suerte no tuvo graves consecuencias.

Me refiero al choque de la semana pasada, en la Rambla República de México, que involucró a 3 automóviles; cuando uno de ellos sobrepasó el cordón que separa las sendas, una hacia el Este y la otra hacia el centro, chocando de frente a otros dos que venían en sentido contrario.

No es la primera vez que ocurre un accidente de estas características y en ese tramo de la Rambla donde existe una curva peligrosa.

La Intendencia de Montevideo colocó un radar en ese punto y en su momento anunció una reparación de la calzada en esa curva elevando el lado exterior (peralte) para contrarrestar la fuerza centrífuga que empuja los vehículos hacia afuera.

Ya conocemos lo que puede demorar la Intendencia en la reparación anunciada y los inconvenientes que ocasiona en el tránsito durante esa posible obra.

Me permito sugerir a las autoridades que correspondan de la IMM, si no sería muy conveniente colocar un guard rail (barrera metálica de seguridad) sobre el cordón de separación, evitando los accidentes a que referimos en el inicio.

Esas barreras las veo colocadas en las curvas peligrosas, en este caso sobre la senda sur de la Rambla para evitar que el vehículo por la mencionada fuerza centrífuga termine volcando hacia afuera.

Pienso que es una instalación de bajo costo, y que además de pronta colocación.

