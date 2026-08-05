Abuso de poder
Conductor enojado | Canelones
@|Recibí una notificación de multa por parte de la Intendencia de Canelones, la cual me pareció que era por un monto exagerado, pero que aboné en tiempo y forma. No obstante ello, presenté luego un reclamo fundamentalmente por el monto desmesurado que suponía, tomando en consideración las pautas acordadas por el Congreso de Intendentes.
Pasaron 9 meses para recibir una respuesta, a pesar de las sucesivas consultas y gestiones que realicé para el seguimiento del trámite. Se me confirmó la procedencia sin explicaciones y además se pretendió cambiar el dato de la velocidad a la cual conducía y se me había informado en la notificación original, aumentándola en 10 km.
¡Lamentable proceder! Simplemente se confirma aquella frase de que cualquier gestión con un organismo de gobierno termina en “andá a llorar al cuartito”.
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