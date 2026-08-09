Abuso a menores

Vecina | Montevideo

@|Con respecto a lo difundido sobre un intento de violación en un espacio de baby fútbol, no es la primera vez que acontece este tipo de hechos, como se sabe.

Debería haber un responsable de velar por la seguridad de los niños que responda penalmente; y en especial hay que extremar cuidados cuando se trata de espacios abiertos, como plazas de deporte, donde puede ingresar cualquiera.

Muchas veces, los niños son amenazados y hay que contar con eso. Tienen temor de las consecuencias. Hay que hacer jornadas en escuelas y liceos para hablar de estos temas sin alarmar a los chicos. Sólo se trata de prepararlos sobre cómo actuar en esos casos.

Esperamos que este caso no quede solo en protestas callejeras. Se debe hacer denuncia policial. Los chicos deben saber que hay una línea del INAU donde pueden consultar: [email protected]

